"الشريف" لاعب نادي الفاو يُجري عملية رباط صليبي ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

خضع صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفاو الكابتن يوسف الشريف، لعملية جراحية ناجحة، لإصلاح الرباط الصليبي للركبة، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر على يد الدكتور محمد عبدالله القحطاني استشاري طب وجراحة العظام والإصابات الرياضية؛ وذلك إثر إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي وقد تكللت العملية بنجاح تام ولله الحمد.
وقال كابتن الشريف إنه أصيب أثناء حصة تدريبية مع الفريق، وعانى من ألم شديد خلف الركبة، على إثره عجز عن ممارسة كرة القدم، وراجع المستشفى وأجرى عملية ناجحة ولله الحمد؛ لإصلاح الرباط الصليبي، وقدّم كابتن الشريف شكره وتقديره لإدارة المستشفى على ما قدموه من عناية ورعاية فائقة؛ مشيدًا برقي مستوى خدمات الرعاية الصحية بالمستشفى، وتجهيزاته المتقدمة وكفاءة الكوادر الطبية العاملة فيه، كما قدّم شكره للدكتور القحطاني على اهتمامه بحالته، ومتابعته وإرشاداته قبل وبعد العملية وإشرافه على الخطة العلاجية؛ مشيرًا إلى أنه سيعود للملاعب إن شاء الله قريبًا بعد استكمال برنامج التأهيل.
من جانبه قال د.القحطاني إن اللاعب تعرض لإصابة قوية في الركبة تسببت في حدوث قطع بالرباط الصليبي الأمامي، وفور وصوله إلى المستشفى تم إخضاعه لعدة فحوصات طبية دقيقة؛ أبرزها الرنين المغناطيسي MRI والتي أظهرت طبيعة الإصابة بدقة؛ مما استدعى التدخل الجراحي عبر تقنية المنظار لعلاج هذه الإصابة.
الجدير بالذكر أن وحدة الطب الرياضي بمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، تُعَد واحدة من أميز الوحدات المتخصصة التي تقدم خدمات رعاية صحية متكاملة للرياضيين؛ الأمر الذي جعلها المقصد الأول لنجوم الرياضة العربية والخليجية، لالتزامها الصارم بالمعايير المعتمدة دوليًّا في علاج مشاكل العظام والإصابات الرياضية، وإجراء العمليات والتدخلات الجراحية ووضع البرامج التأهيلية التي تُمَكن الرياضيين من العودة للملاعب في أقصر فترة ممكنة.