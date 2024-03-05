"الشريف" لاعب نادي الفاو يُجري عملية رباط صليبي ناجحة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

وقال كابتن الشريف إنه أصيب أثناء حصة تدريبية مع الفريق، وعانى من ألم شديد خلف الركبة، على إثره عجز عن ممارسة كرة القدم، وراجع المستشفى وأجرى عملية ناجحة ولله الحمد؛ لإصلاح الرباط الصليبي، وقدّم كابتن الشريف شكره وتقديره لإدارة المستشفى على ما قدموه من عناية ورعاية فائقة؛ مشيدًا برقي مستوى خدمات الرعاية الصحية بالمستشفى، وتجهيزاته المتقدمة وكفاءة الكوادر الطبية العاملة فيه، كما قدّم شكره للدكتور القحطاني على اهتمامه بحالته، ومتابعته وإرشاداته قبل وبعد العملية وإشرافه على الخطة العلاجية؛ مشيرًا إلى أنه سيعود للملاعب إن شاء الله قريبًا بعد استكمال برنامج التأهيل.