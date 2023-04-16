في ذكرى البيعة السادسة.. "آل هيازع": اهتمامُ ولي العهد بالبحث والابتكار ولّد طاقةً استثمارية هائلة

وتابع: على هذا النهج تركز جامعة الفيصل على البحث والابتكار، وتحصد العديد من المراكز المتقدمة في عالم الابتكار ودعم المواهب العلمية، بل تحرص أن تعقد المؤتمرات العلمية الدولية تدعو فيها الوزارات المعنية ومؤسسات كبرى من القطاع الخاص، كما تنظّم معرض التوظيف السنوي لإتاحة الفرصة لشباب وشابّات الجامعة الراغبين في العمل للالتقاء بممثلي الهيئات والشركات الكبرى؛ حيث حرصت الجامعة على الاهتمام بمخرجاتها لتناسب سوق العمل وما يستجدّ فيه من مهن ووظائف نوعية.