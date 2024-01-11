"كن القابضة" و "العلا للتطوير" توقعان اتفاقية إنشاء مشروع "أمان الحجر"

وتُعد "أمان" إحدى علامات الضيافة المرموقة التي تأسست في عام 1988م، والتي تشتهر بمواقعها الفريدة، والعديد منها مطل على مواقع غنية بالتراث والتاريخ الثقافي، إذ تؤسس منتجعاتها بتصاميم استثنائية لتوفر لعملائها تجارب غنية لا تنسى، وتعمل "أمان" وفق رؤية طموحة لبناء مجموعة من المنتجعات الخاصة الزاخرة بالرفاهية والدفء. وسيتضمن منتجع "أمان الحجر" 42 مفتاح فندق/فيلا و30 وحدة سكنية فاخرة متاحة للشراء. ويمتد المشروع على موقع رئيسي تبلغ مساحته ثمانية ملايين متر مربع في مدينة الحِجر، أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية.