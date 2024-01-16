لتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني.. "المدني" ينظم جلسة توعوية بالأمن السيبراني

أقامت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم، جلسة توعوية في مجال الأمن السيبراني، لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لمنسوبيها، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.