"سار" تختتم مشاركتها في معرض "إينوترانس" في برلين

اختتمت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، اليوم الأحد، مشاركتها في المعرض التجاري الدولي لتكنولوجيا صناعة النقل بالسكك الحديدية "اينو ترانس"، الذي نظم في العاصمة الألمانية برلين، من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري.
وشهد جناح "سار" في المعرض توقيع عدد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت عقدًا مع شركة "دي بي" الألمانية لتوفير الكوادر والخبرات لإنجاز الأعمال، واتفاقية مع شركة "إيولنكس" وغيرها مع عدد من أبرز الجهات المختصة في المجال على الصعيد الدولي، بهدف تبادل الخبرات والتجارب والعمل على استقطاب أحدث التقنيات إلى المملكة وتوطين الصناعة بها.
كما شهد الجناح عددًا من العروض للتعريف بالتطور الكبير الذي وصلت إليه شبكات الخطوط الحديدية بالمملكة، من خلال استخدامها لأحد أطول قطارات الشحن.
وكذلك تشغيلها لأحد أسرع القطارات الكهربائية في العالم، ولأطول خطوط حديدية على مستوى العالم تستخدم نظام إدارة الحركة الأوروبي "ETCS-L2".
إضافة للتعريف بأحد أبرز الخدمات المستقبلية مثل قطار حلم الصحراء، وأيضًا التعريف بأحدث التجارب التي تمت في المملكة لقطار الهيدروجين كأحدث التقنيات الصديقة للبيئة المستخدمة في القطارات.