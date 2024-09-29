"سار" تختتم مشاركتها في معرض "إينوترانس" في برلين

وشهد جناح "سار" في المعرض توقيع عدد من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، شملت عقدًا مع شركة "دي بي" الألمانية لتوفير الكوادر والخبرات لإنجاز الأعمال، واتفاقية مع شركة "إيولنكس" وغيرها مع عدد من أبرز الجهات المختصة في المجال على الصعيد الدولي، بهدف تبادل الخبرات والتجارب والعمل على استقطاب أحدث التقنيات إلى المملكة وتوطين الصناعة بها.