عضو هيئة كبار العلماء: الطالب في عبادة داخل مدرسته.. والمعلم من أعظم القربات ومن قصّر خان الأمانة

وجّه عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، رسالة مؤثرة بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد الأحد المقبل، مؤكداً أن الدراسة عبادة وطريق إلى الجنة، وأن الطالب يحتسب الأجر في ذهابه إلى المدرسة.