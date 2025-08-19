عضو هيئة كبار العلماء: الطالب في عبادة داخل مدرسته.. والمعلم من أعظم القربات ومن قصّر خان الأمانة

وجّه عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، رسالة مؤثرة بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد الأحد المقبل، مؤكداً أن الدراسة عبادة وطريق إلى الجنة، وأن الطالب يحتسب الأجر في ذهابه إلى المدرسة.
وأوضح “السليمان” في حديثه عبر برنامج فتاوى على القناة السعودية، أن المملكة هيأت أضخم الميزانيات لتوفير المدارس والمعلمين والوسائل التعليمية، داعياً أولياء الأمور إلى تهيئة أبنائهم نفسياً ومادياً، وغرس حب العلم في نفوسهم، ومتابعة مستوياتهم الدراسية.
وأشار إلى أن المعلم في عبادة عظيمة، مبيناً أن “من أعظم القربات تعليم الناس، ومن قصّر في أداء رسالته فقد خان الأمانة”، مشدداً على أهمية التحضير الجيد وإيصال المعلومة الصحيحة للطلاب.
وختم بالتأكيد على أن المسؤولية مشتركة بين الطالب وولي الأمر والمعلم ووزارة التعليم، سائلاً الله التوفيق للجميع.