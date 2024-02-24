الألوان الشعبية تجذب الزوار خلال فعاليات قرية التأسيس في نجران

وتمازجت أصوات الحناجر الشجية، وحركات الأقدام المتناسقة البهية في ألوان عدة من شتى أصقاع الوطن الغالي، على أنغام المزمار والسمسمية والطبل والطار، لتعبّر عن سرورها بوطن بُنِيَ ليزدهر، ووُلد ليزداد عنفوانًا وقوةً ونماءً، في ظل لحمة وطنية مبهرة، تفاعل بها ومعها الحضور على مدرجات وزوايا ساحة العروض الثقافية في قرية التأسيس، مرددين بالصوت والتصفيق الأهازيج الشعبية ذات المعاني الوطنية والثقافة الشعبية في عرضات السامري والزامل والرزفة والطبول النجرانية والدحة الشمالية والعرضة السعودية.