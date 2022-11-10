سكان محايل عسير يناشدون بإصلاح إشارة تربك حركة السير منذ أشهر

وقالوا: إن الأمر يعود إلى المجازفة بالعبور أحيانًا، و"أنت وحظك" إما أن يكتب لك السلامة، وإما أن يصيدك ساهر وتتكبّد غرامة مالية فادحة، فضلًا عما قد تتعرّض له من حوادث، لا سمح الله.