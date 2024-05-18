أكثر من 400 مستفيد من "قافلة الحياة الاستشارية التطوعية" في مستشفى ظلم العام

وعند الوصول إلى مقر المستشفى، رحّب مدير مستشفى ظلم العام بأعضاء القافلة، وبدأ الاستشاريون المتطوعون في استقبال الحالات في 11 عيادة ضمت مختلف التخصصات، ومنها: تخصصات الباطنة والأطفال والعيون والأنف والأذن والحنجرة، والسكري والعظام، والجراحة وطب الأسرة، وغيرها من العيادات.