أكثر من 400 مستفيد من "قافلة الحياة الاستشارية التطوعية" في مستشفى ظلم العام

قدمت قافلة الحياة الاستشارية التطوعية التي شارك فيها استشاريون من مختلف التخصصات من "تجمع الطائف الصحي"، خدماتها لأكثر من 405 مراجعين بمستشفى ظلم العام صباح السبت.
ومنذ الصباح الباكر وفي يوم الإجازة الأسبوعية، حضرت كوادر المتطوعين في مستشفى ظلم العام لتنسيق الجولة الاستشارية وخدمة مئات المراجعين، فيما استقل 11 استشاريًا من مستشفيات تجمع الطائف الصحي، وفريق من إدارة التطوع الصحي بتجمع الطائف الصحي وممثل من جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية، حافلة قطعت مسافة تتجاوز 250 كيلو مترًا لخدمة سكان ظلم.
وعند الوصول إلى مقر المستشفى، رحّب مدير مستشفى ظلم العام بأعضاء القافلة، وبدأ الاستشاريون المتطوعون في استقبال الحالات في 11 عيادة ضمت مختلف التخصصات، ومنها: تخصصات الباطنة والأطفال والعيون والأنف والأذن والحنجرة، والسكري والعظام، والجراحة وطب الأسرة، وغيرها من العيادات.
وسخر مستشفى ظلم العام طاقاته لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين وتسهيل زيارتهم والالتقاء بالاستشاريين المتطوعين، والحد من الزحام، حيث تم تنفيذ خطة لتنسيق زيارات المراجعين للعيادات، وجرى دعم أقسام الاستقبال والمختبر والأشعة بالكوادر اللازمة من المتطوعين، إضافة إلى دعم الطواقم التمريضية لتغطية سائر العيادات.
واستقبل الاستشاريون المتطوعون حالات متنوعة، من ضمنها حالات لكبار سن ومقعدين، وحالات تعاني أمراضًا مزمنة كانت تعاني صعوبة في مراجعة المستشفيات التخصصية نظرًا لبعد المسافة ومعاناتها بسبب السفر.
وقدم الاستشاريون المتطوعون الخدمات اللازمة للحالات، فيما قرروا تحويل عدد من الحالات للمستشفيات المرجعية بتجمع الطائف الصحي لإجراء المزيد من الفحوص المتقدمة.
وأشرف استشاري الطوارئ على إحدى الحالات الطارئة التي تزامن وصولها إلى المستشفى مع وصول القافلة، حيث قدم الخدمة اللازمة وقرر تنويم الحالة للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
وكرّم مستشفى ظلم العام أعضاء القافلة في نهاية الجولة مقدمًا لهم الشكر على جهودهم الكبيرة في خدمة المراجعين.
وأعرب عددٌ من المراجعين عن شكرهم لتجمع الطائف الصحي وإدارة التطوع الصحي بالتجمع ومستشفى ظلم العام والاستشاريين المشاركين في القافلة التطوعية على هذه المبادرة وجمعية زمزم الشريك للقافلة، معبّرين عن أملهم في تكرار هذه الزيارة لمستشفى ظلم العام لخدمة أهالي المنطقة.
يُشار إلى أن القافلة تواصل زياراتها للمستشفيات الطرفية بتجمع الطائف بتوجيهات الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي، وذلك بالتعاون بين إدارة التطوع الصحي وجمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية والمستشفيات الطرفية.