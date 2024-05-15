"ساما" يطرح "مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية" لطلب مرئيات العموم

تأتي هذه الخطوة؛ انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي، وتأكيداً على متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة؛ كمبادرة من "ساما"، حُدد فيها عددٌ من المتطلبات التنظيمية لشركات النقود الإلكترونية المرخص لها عند فتح المحافظ الإلكترونية للعملاء، التي يتعين الالتزام بها حمايةً للمتعاملين في القطاع، ودعماً لمزوّدي الخدمة لتحسين خدماتهم، بما يسهم في تعزيز سلامة واستقرار هذا النشاط.