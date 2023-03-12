"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع المصاحف في زامبيا

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لتوزيع المصاحف لمسلمي جمهورية زامبيا.
وجرى تدشين البرنامج بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى زامبيا أسامة بن محمد محي الدين كرنشي، والملحق الديني بسفارة المملكة في جنوب أفريقيا المهندس محمد بن عبدالسلام عاشور، وعدد من دعاة الملحقية الدينية بزامبيا.
وعبّر المسلمون في زامبيا عن بالغ شكرهم للمملكة العربية السعودية والقيادة الرشيدة والمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية وسفارة المملكة بجمهورية زامبيا على تنفيذ هذا البرنامج وعلى الاهتمام بشؤون المسلمين وخدمتهم في جميع أنحاء العالم، سائلين الله عز وجل أن يكتب الأجر والثواب للقيادة الرشيدة وشعبها.