"الشؤون الإسلامية" تدشن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع المصاحف في زامبيا

‎وجرى تدشين البرنامج بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى زامبيا أسامة بن محمد محي الدين كرنشي، والملحق الديني بسفارة المملكة في جنوب أفريقيا المهندس محمد بن عبدالسلام عاشور، وعدد من دعاة الملحقية الدينية بزامبيا.