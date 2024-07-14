"الأمن الغذائي": صرف 295 مليون ريال مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصّصة لهم لهذا الموسم 1445 / 1446هـ (2024م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.
وبلغ إجمالي ما تمّ إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (295,177,176) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (175,703) أطنان، وذلك لعدد (792) مزارعاً.
يُذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 12 شوال 1445هـ، وبلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (552,535) طناً لعدد (2,751) مزارعاً.
يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة (خمس) سنوات بما لا يتجاوز مليوناً ونصف المليون طن لكل عام.