"الأمن الغذائي": صرف 295 مليون ريال مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي

يُذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 12 شوال 1445هـ، وبلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (552,535) طناً لعدد (2,751) مزارعاً.