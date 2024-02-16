"الخارجية الفلسطينية": إقامة دولة فلسطين استحقاقٌ يفرضه القانون الدولي وليست مِنَّة من إسرائيل

وفي التفاصيل، ذكرت الوزارة في بيانها اليوم الجمعة أن "نتنياهو يتحدى من جديد الإجماع الدولي والأمريكي على استحقاق إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية، ويعلن رفضه الاعتراف الأممي والدولي بها، ويطرح شروطه التقليدية وإملاءاته على العالم والشعب الفلسطيني بهدف وأد أية جهود أو أفكار بشأن دولة الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها -وكعادته- رفضه أي تدخُّل دولي، بما يعنيه ذلك من قرارات ومرجعيات دولية للسلام؛ حتى يُبقي على نهج المفاوضات من أجل المفاوضات".