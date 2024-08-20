"الصحة" تعلن توافُر لقاح الفيروس التنفسي المخلوي بالسعودية لكبار السن

أعلنت وزارة الصحة توفير لقاح الفيروس التنفسي المخلوي (RSV) في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أهميته في الحفاظ على صحة كبار السن.
وتفصيلاً، أوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة"، أن الفيروس التنفسي المخلوي هو فيروس شائع، يصيب الجهاز التنفسي، ويسبب أعراضًا عدة، تشبه نزلات البرد، ولكن قد يكون خطيرًا لدى البعض، وقد يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة، مثل "الربو"، وقد يؤثر في صحة القلب.
وقالت إن اللقاح يُعطَى منه جرعة واحدة لمنع الإصابة بالحالات الشديدة، ويُعطَى لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 سنة، خاصة المصابين بضعف في جهاز المناعة، والذين يعيشون في دور رعاية المسنين، والمصابين بالأمراض المزمنة.
وبيَّنت المنصة أن اللقاحات لا تصيب بالمرض، وأي أعراض كألم أو حمى تُمثل استجابة طبيعية من الجهاز المناعي بعد الحصول على اللقاح.
وطالبت كبار السن بالمبادرة والحجز في خدمة لقاح الفيروس التنفسي المخلوي عبر تطبيق "صحتي".