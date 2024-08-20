"الصحة" تعلن توافُر لقاح الفيروس التنفسي المخلوي بالسعودية لكبار السن

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة"، أن الفيروس التنفسي المخلوي هو فيروس شائع، يصيب الجهاز التنفسي، ويسبب أعراضًا عدة، تشبه نزلات البرد، ولكن قد يكون خطيرًا لدى البعض، وقد يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة، مثل "الربو"، وقد يؤثر في صحة القلب.