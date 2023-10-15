رحلة حمل وولادة نادرة وعالية الخطورة.. إنقاذ أم وجنينها بمستشفى حوطة بني تميم

تمكّن مستشفى حوطة بني تميم العام، عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، من إنقاذ حياة أم وجنينها؛ بعد رحلة حمل وولادة نادرة وعالية الخطورة.
وتفصيلاً، بدأت رحلة ما قبل الحمل العلاجية لسيدة في العقد الثالث من عمرها في "حوطة بني تميم العام"؛ حيث تمّ تشخيصها وعلاجها من العقم الثانوي، وكان الحمل نتيجة متابعتها لدى عيادة العقم بالمستشفى، ليتبيّن خلال متابعة الحالة في المرحلة الأولى، وجود حالة تُدعى "الحمل المتغاير" وهي حالة عالمية نادرة جداً لوجود حمل داخل الرحم وخارجه في الوقت ذاته، ليتم التدخل الجراحي العاجل؛ عن طريق فتح البطن واستئصال الحمل الخارجي، مع الحفاظ على الأنبوب الذي كان الحمل عليه وشفط النزيف الداخلي الحاد؛ الذي كان نتيجة لبدء تمزق الحمل الخارجي مع نزيف الأنبوب، فيما تم الحفاظ على الحمل داخل الرحم بنجاح.
وأوضح المستشفى أن العقم الثانوي لدى السيدة جاء بعد حملها الأول عالي الخطورة قبل أربع سنوات؛ الذي تمّ إنهاؤه بعملية قيصرية نتيجة إصابتها بتسمّم الحمل الشديد، إضافة إلى حالة إجهاض قبلها.
وأضاف المستشفى، أنه خلال متابعة الحمل في مراحله الأخيرة؛ تبيّن وجود تسمّم حمل شديد، وارتفاع في ضغط الدم، دون استجابة للأدوية، ليتم التدخل الجراحي عبر إجراء عملية قيصرية عاجلة في الأسبوع 37 من حملها تمّت بنجاح، والأم ومولودها بصحة جيدة ومستقرة -ولله الحمد-.
يُذكر أن مستشفى حوطة بني تميم العام قام بإجراء 407 عمليات جراحية خلال النصف الأول من عام 2023، منها 302 عملية طارئة وروتينية، و 105 ضمن جراحة اليوم الواحد.