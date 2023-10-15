رحلة حمل وولادة نادرة وعالية الخطورة.. إنقاذ أم وجنينها بمستشفى حوطة بني تميم

وتفصيلاً، بدأت رحلة ما قبل الحمل العلاجية لسيدة في العقد الثالث من عمرها في "حوطة بني تميم العام"؛ حيث تمّ تشخيصها وعلاجها من العقم الثانوي، وكان الحمل نتيجة متابعتها لدى عيادة العقم بالمستشفى، ليتبيّن خلال متابعة الحالة في المرحلة الأولى، وجود حالة تُدعى "الحمل المتغاير" وهي حالة عالمية نادرة جداً لوجود حمل داخل الرحم وخارجه في الوقت ذاته، ليتم التدخل الجراحي العاجل؛ عن طريق فتح البطن واستئصال الحمل الخارجي، مع الحفاظ على الأنبوب الذي كان الحمل عليه وشفط النزيف الداخلي الحاد؛ الذي كان نتيجة لبدء تمزق الحمل الخارجي مع نزيف الأنبوب، فيما تم الحفاظ على الحمل داخل الرحم بنجاح.