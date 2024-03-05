"بالتقنية نسعى لحمايتكم".. "هلال الباحة" تشارك في فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني"

شاركت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، في فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني"، تحت شعار "بالتقنية نسعى لحمايتكم".
جاء ذلك من خلال جناح خاص يبرز أهمية دور الهيئة، ويعزّز من مفاهيم السلامة في المجتمع، فضلاً عن حث أفراد المجتمع على الالتحاق بالبرامج التدريبية التي توفرها الهيئة في مجال الإسعافات الأولية.
ويستعرض جناح الهيئة المشارك، بروتوكولات الوقاية الشخصية عند مباشرة الحالات الإسعافية، وكيفية التعامل مع المريض أو المصاب لحين وصول سيارة الإسعاف، وأهم الإسعافات الطبية الأولية المقدمة للحالات الطارئة؛ مثل: النزيف، والكسور، والإغماء، وتوقف القلب، والطوارئ البيئية، والحروق، والغصة.
ويقدّم المعرض، الذي نُظم في قاعة الحسام للمؤتمرات، معلومات تفصيلية عن عدة برامج، منها المسعف الذكي، وبرنامج "أسعفني"، الذي أطلقته هيئة الهلال الأحمر السعودي، ويدعم عدداً من اللغات، ويتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف، واستدعاء فرقة إسعافية، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره.
ويتميّز البرنامج بسهولة استخدامه من قِبل فئة "الصم والبكم"؛ ما يجعل طلب الخدمة يسيراً عليهم.