"بالتقنية نسعى لحمايتكم".. "هلال الباحة" تشارك في فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني"

ويقدّم المعرض، الذي نُظم في قاعة الحسام للمؤتمرات، معلومات تفصيلية عن عدة برامج، منها المسعف الذكي، وبرنامج "أسعفني"، الذي أطلقته هيئة الهلال الأحمر السعودي، ويدعم عدداً من اللغات، ويتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف، واستدعاء فرقة إسعافية، ومعرفة حالة البلاغ وتتبع مساره.