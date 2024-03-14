في 5 نقاط .. "متخصص" يحلل نفسية رجل قتل زوجته ودفنها بالبيت ثم تزوج أختها

وتابع: مما سبق ذكره ينطبق على سمات وسلوكيات الزوج حيث استطاع في البداية من إقناع أهل المقتولة من الزواج من ابنتهم الأولى دون ملاحظة أي اضطراب أو شكوك تبين اضطراب شخصيته، وبعد الزواج استطاع أن يوهم الزوجة المقتولة بالحب والرغبة بالاستقرار الأسري، وبعد ذلك بدأ مرحلة ممارسة العنف حيث بدأ بالعنف اللفظي ثم الجسدي ثم يصل به الأمر في النهاية إلى القتل، فالزوج لم يقتل زوجته بشكل مباشر، بل كان التعذيب يأخذ أسلوبًا تصاعديًا إلى أن وصل إلى القتل.