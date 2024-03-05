"الثقفي": شهر رمضان هذا العام يبدأ في العشرة الأخيرة من فصل الشتاء بأجواء معتدلة

أكد فلكي الطائف، محمد بن ردة الثقفي، أنه وحسب المعطيات الفلكية لدورة الأرض في فلكها حول الشمس السنوي، تبقى على نهاية فصل الشتاء 15 يومًا والذي ينتهي يوم الأربعاء 1445/9/10 - 2024/3/20، وفي يوم الخميس 1445/9/11-2024/3/21 أول فصل الربيع فلكيًا حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء بما يسمى بالاعتدال الربيعي والذي يشمل المنتصف الشمالي للكرة الأرضية في فترة زمنية 92 يومًا يقابله في اليوم نفسه الاعتدال الخريفي والذي يشمل المنتصف الجنوبي للكرة الأرضية، حيث تشهد الأرض بنصفيها الشمالي والجنوبي اعتدال النهار والليل 12 ساعة لكل منهما مع بداية يوم الاعتدال.