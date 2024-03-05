"الثقفي": شهر رمضان هذا العام يبدأ في العشرة الأخيرة من فصل الشتاء بأجواء معتدلة

أكد فلكي الطائف، محمد بن ردة الثقفي، أنه وحسب المعطيات الفلكية لدورة الأرض في فلكها حول الشمس السنوي، تبقى على نهاية فصل الشتاء 15 يومًا والذي ينتهي يوم الأربعاء 1445/9/10 - 2024/3/20، وفي يوم الخميس 1445/9/11-2024/3/21 أول فصل الربيع فلكيًا حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء بما يسمى بالاعتدال الربيعي والذي يشمل المنتصف الشمالي للكرة الأرضية في فترة زمنية 92 يومًا يقابله في اليوم نفسه الاعتدال الخريفي والذي يشمل المنتصف الجنوبي للكرة الأرضية، حيث تشهد الأرض بنصفيها الشمالي والجنوبي اعتدال النهار والليل 12 ساعة لكل منهما مع بداية يوم الاعتدال.
وبيّن الفلكي "الثقفي" في حديث لـ"سبق"، أن شهر رمضان المبارك هذا العام يبدأ في العشرة الأخيرة من فصل الشتاء بأجواء معتدلة نهارًا باردة نسبيًا خلال فترات الليل والصباح الباكر، ويتبقى عشرون يومًا من الشهر نفسه يدخل في بداية فصل الربيع، معتدل الحرارة بأجواء ماطرة - بمشيئة الله -.
واختتم الفلكي "الثقفي" حديثه بملاحظته حول شتاء هذا العام ووصفه بالشتاء الدافئ عن الأعوام السابقة، وقال: كانت مربعانية الشتاء دافئة عن المربعانيات الباردة السابقة وذلك بسبب سيطرة الرياح الجنوبية الدافئة على الرياح الباردة الشمالية والشمالية الشرقية والتي عادةً تكون في فصل الشتاء، حيث تهبط فيها درجات الحرارة للصفر وربما يرجع ذلك أيضًا للتغير المناخي والذي لم يحدث لأكثر من 19 عامًا الماضية.