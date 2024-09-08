المراعي تشارك في مؤتمر الجمعية الأوروبية للتغذية السريرية والتمثيل الغذائي "ESPEN 2024" في إيطاليا

وأكد الأستاذ منذر بن محمود طيب، نائب الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي والتسويق، على أهمية هذه المشاركة في تعزيز المكانة العالمية للمراعي، قائلاً: "إن وجودنا في هذا المحفل العالمي يؤكد التزامنا بتطوير الحلول الغذائية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا الرائدة في تقديم منتجات تستحق الثقة."