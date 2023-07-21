شاهد.. "شؤون الحرمين" تفتتح خطبة العام الجديد بمنبرها الحديث

افتتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطبة صلاة الجمعة للعام الهجري 1445هــ بمنبرها الحديث، الذي جاء بطراز إسلامي فريد، وذلك انطلاقًا من الهوية الجديدة للرئاسة التي أطلقتها هذا العام، والمستوحاة من الرواق السعودي.
وركزت الرئاسة في هويتها على تصميم الرواق السعودي؛ لتميُّزه بمميزات متعددة، أهمها توفير مساحات واسعة داخل المسجد الحرام من أجل راحة وسلامة ضيوف الرحمن.
ويُعد الرواق أيقونة بناء، لم يشهدها المسجد الحرام من قبل؛ فقد اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية بأن يكون بناء المسجد الحرام من أفضل التصاميم، وأن تُستخدم فيه أفضل المواد؛ لذا فقد أصبح أعجوبة معمارية في العمارة والبناء.
وقد أنير الرواق بثريات خاصة، ويحوي أعمدة ملبسة بالرخام، وألوانًا زاهية في السقف.. كما تم تبليطه بالرخام بألوان مختلفة.