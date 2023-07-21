شاهد.. "شؤون الحرمين" تفتتح خطبة العام الجديد بمنبرها الحديث

افتتحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطبة صلاة الجمعة للعام الهجري 1445هــ بمنبرها الحديث، الذي جاء بطراز إسلامي فريد، وذلك انطلاقًا من الهوية الجديدة للرئاسة التي أطلقتها هذا العام، والمستوحاة من الرواق السعودي.