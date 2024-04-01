استشاريو مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب يعملون على مدار الساعة خلال أيام العيد

وقد اتخذت المجموعة كافة الترتيبات والإجراءات الخاصة بسير العمل التي تضمن حصول المرضى والمراجعين على الرعاية الصحية بأعلى معايير الجودة خلال الإجازة، عبر مستشفياتها بالعليا والريان والتخصصي والسويدي والقصيم والخبر ودبي، بالإضافة إلى مراكزها الطبية، بالحي الدبلوماسي والنخيل بالمدينة الرقمية، والنرجس والغدير، كما أن أقسام الطوارئ والعناية الحرجة ستكون في جاهزية عالية، وعلى أتم الاستعداد لاستقبال مختلف الحالات المرضية الخطرة على مدار الساعة ، وخاصةً مصابي الحوادث والأزمات القلبية، والجلطات الدماغية، وهبوط الدورة الدموية والغيبوبة وارتفاع وانخفاض ضغط الدم المفاجئ، وحالات الإغماء ، وكذلك حالات طوارئ الأطفال والنساء والولادة.