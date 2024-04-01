استشاريو مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب يعملون على مدار الساعة خلال أيام العيد

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، أن استشاريي مستشفياتها بالرياض والقصيم والخبر وجدة ودبي، سيعملون خلال إجازة عيد الفطر المبارك على مدار الـ 24 ساعة، كما أن أقسام الطوارئ والأشعة والمختبرات سواء بالمستشفيات أو المراكز الطبية ستكون في خدمة المراجعين أيضاً، إضافة إلى أن الأطقم الطبية ستكون متواجدة بمستشفياتها لاستقبال المرضى يومياً في كافة التخصصات.
وقد اتخذت المجموعة كافة الترتيبات والإجراءات الخاصة بسير العمل التي تضمن حصول المرضى والمراجعين على الرعاية الصحية بأعلى معايير الجودة خلال الإجازة، عبر مستشفياتها بالعليا والريان والتخصصي والسويدي والقصيم والخبر ودبي، بالإضافة إلى مراكزها الطبية، بالحي الدبلوماسي والنخيل بالمدينة الرقمية، والنرجس والغدير، كما أن أقسام الطوارئ والعناية الحرجة ستكون في جاهزية عالية، وعلى أتم الاستعداد لاستقبال مختلف الحالات المرضية الخطرة على مدار الساعة ، وخاصةً مصابي الحوادث والأزمات القلبية، والجلطات الدماغية، وهبوط الدورة الدموية والغيبوبة وارتفاع وانخفاض ضغط الدم المفاجئ، وحالات الإغماء ، وكذلك حالات طوارئ الأطفال والنساء والولادة.
وستستمر المستشفيات والمراكز في تقديم خدمات، كـ "الحبيب لايف كير"، والتي تتيح للمريض التواصل مع الطبيب، من أي مكان وعلى مدار الساعة ، والحصول على الاستشارة الطبية عن بعد ، وخدمة التدخل السريع " RRT" ، التي يقوم عليها فريق طبي متمكن للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة ، بالإضافة إلى خدمة إعادة صرف الوصفات الطبية عبر التطبيق من المنزل وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى خلال أيام العيد.