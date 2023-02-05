محليات
680 طالبًا و130 معلمًا يتلون القرآن بالمسجد الحرام على مدار 24 ساعة
تعرَّف على البرنامج العلمي للحلقات وأوقات التسجيل وموقعه بالحرم
على مدار 24 ساعة، وبالقراءات العشر، ومن قِبل معلمين ومعلمات مجازين، تستقبل الإدارة العامة للحلقات الراغبين في التسجيل في حلقات القرآن الكريم بالحرم المكي الشريف.
وأوضح إسماعيل عيسى برناوي، مساعد المدير العام للحلقات والمقرأة الإلكترونية بالمسجد الحرام، أن الحلقات بدأت في ربيع الأول من عام 1444، وعدد المعلمين والمعلمات 130 معلمًا في المسجد الحرام، ويبلغ عدد الطلاب قرابة 680 طالبًا، يقرؤون القرآن على معلمين مجازين في التلاوة، وبالقراءات العشر.
وأضاف "برناوي" بأن الحلقات تستمر على ست فترات طوال العام، وعلى مدار 24 ساعة، والتسجيل متاح في موقع المقرأة ببدروم الملك فهد بالإدارة العامة للحلقات، والمقرأة الإلكترونية (باب 74).