680 طالبًا و130 معلمًا يتلون القرآن بالمسجد الحرام على مدار 24 ساعة
محليات

680 طالبًا و130 معلمًا يتلون القرآن بالمسجد الحرام على مدار 24 ساعة

تعرَّف على البرنامج العلمي للحلقات وأوقات التسجيل وموقعه بالحرم
أحمد العبدالله
أحمد العبدالله

على مدار 24 ساعة، وبالقراءات العشر، ومن قِبل معلمين ومعلمات مجازين، تستقبل الإدارة العامة للحلقات الراغبين في التسجيل في حلقات القرآن الكريم بالحرم المكي الشريف.

وأوضح إسماعيل عيسى برناوي، مساعد المدير العام للحلقات والمقرأة الإلكترونية بالمسجد الحرام، أن الحلقات بدأت في ربيع الأول من عام 1444، وعدد المعلمين والمعلمات 130 معلمًا في المسجد الحرام، ويبلغ عدد الطلاب قرابة 680 طالبًا، يقرؤون القرآن على معلمين مجازين في التلاوة، وبالقراءات العشر.

‏وأضاف "برناوي" بأن الحلقات تستمر على ست فترات طوال العام، وعلى مدار 24 ساعة، والتسجيل متاح في موقع المقرأة ببدروم الملك فهد بالإدارة العامة للحلقات، والمقرأة الإلكترونية (باب 74).

الحرم المكي الشريف
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