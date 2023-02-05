680 طالبًا و130 معلمًا يتلون القرآن بالمسجد الحرام على مدار 24 ساعة

وأوضح إسماعيل عيسى برناوي، مساعد المدير العام للحلقات والمقرأة الإلكترونية بالمسجد الحرام، أن الحلقات بدأت في ربيع الأول من عام 1444، وعدد المعلمين والمعلمات 130 معلمًا في المسجد الحرام، ويبلغ عدد الطلاب قرابة 680 طالبًا، يقرؤون القرآن على معلمين مجازين في التلاوة، وبالقراءات العشر.