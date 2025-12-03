"الهويدي" يعيد تشكيل الذاكرة بـ "نور الرياض" عبر "صهر" بصري متجدد

الهويدي، المولود عام 1975، فنان متعدد التخصصات يحمل درجة الدكتوراه في فلسفة الفن، ويُعرف بمعالجاته النقدية لموضوعات الذاكرة والتراث والنسيان الجمعي. سبق له أن عمل رسامًا كاريكاتيريًا وصحفيًا، وشارك في برنامج الإقامة الفنية بجامعة "ألما ماتر" في فرنسا. وقد عُرضت أعماله في مؤسسات فنية مرموقة، من بينها المتحف الوطني للفنون الزخرفية في بوينس آيرس، والمتحف السعودي للفن المعاصر في الرياض.