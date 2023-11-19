تتويج العثيم للاستثمار بجائزة (MUSE) العالمية فئة هوية العلامة التجارية لمشروعها (كنوز) بالرياض

توجت شركة العثيم للاستثمار بجائزة ( MUSE) العالمية فئة هوية العلامة التجارية لمشروعها (كنوز)أحد أهم مشاريعها الاستثمارية التنموية المتكاملة في العاصمة السعودية الرياض والذي تبلغ حجم استثماراته أكثر من 7 مليار ريال.
وجاء هذا التويج بالجائزة العالمية وسط محفل دولي شمل (100) ألف مشارك من أكثر 112 دولة تنافسوا في 22 برنامجًا للجوائز التي أشرف عليها أكثر من 200 محكم دولي.
وأكد الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي للعثيم للاستثمار أن حصول الشركة على هذه الجائزة العالمية يأتي تعزيزا لمسيرة نجاح الشركة ونموها المتصاعد باعتبارها واحدة من أبرز شركات القطاع الاقتصادي السعودي وتميزها بنموذج أعمال متنوع ومتعدد الأنشطة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة حيث يتضمن نشاطها الرئيس إنشاء وتشغيل وإدارة (المراكز التجارية الكبرى ,الضيافة ، الاستثمار العقاري، الترفيه والسينما، الأزياء، المطاعم والكافيهات، والمشاريع متعددة الاستخدام) وغيرها, وتمتلك (12) مجمعاً تجاريا باسم "العثيم مول", فضلا عن محفظة مشاريعها الاستثمارية قيد التنفيذ والمستقبلية وأعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة، والتي شملت 23 مشروعًا موزعة على مناطق ومدن المملكة بتكلفة تزيد عن 12 مليار ريال.
كما تضم الشركة أيضًا في خطتها 11 مشروعًا مستقبليًا، يجري استكمال تصاميمها الأولية ، ومن المتوقع أن تنطلق أعمال التنفيذ خلال الربع الأخير من العام الحالي والأول من العام القادم.
وقدم الرئيس التنفيذي الشكر لسمو امير منطقة الرياض وهيئة تطوير منطقة الرياض وأمانة المنطقة للدعم اللامحدود الذي يقدمونه للشركات العاملة.
وبين الرئيس التنفيذي أن مشروع "كنوز " يعد أحد المشاريع المتكاملة للشركة والذي يأتي في إطار استراتيجيتها التوسعية وتعزيز ريادتها في تقديم مشاريع طموحة تعد إضافة لمنظومة النهضة التنموية التي تشهدها المملكة عامة ومدينة الرياض على وجه الخصوص في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة وقيادتها الرشيدة من أجل مستقبل مشرق يعززه اقتصاد متنوع ومستدام تماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تتبنى نموذجاً تحولياً مثالياً يتطلب مشاريع عملاقة تواكب هذا التحول.