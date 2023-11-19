تتويج العثيم للاستثمار بجائزة (MUSE) العالمية فئة هوية العلامة التجارية لمشروعها (كنوز) بالرياض

وأكد الأستاذ مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي للعثيم للاستثمار أن حصول الشركة على هذه الجائزة العالمية يأتي تعزيزا لمسيرة نجاح الشركة ونموها المتصاعد باعتبارها واحدة من أبرز شركات القطاع الاقتصادي السعودي وتميزها بنموذج أعمال متنوع ومتعدد الأنشطة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة حيث يتضمن نشاطها الرئيس إنشاء وتشغيل وإدارة (المراكز التجارية الكبرى ,الضيافة ، الاستثمار العقاري، الترفيه والسينما، الأزياء، المطاعم والكافيهات، والمشاريع متعددة الاستخدام) وغيرها, وتمتلك (12) مجمعاً تجاريا باسم "العثيم مول", فضلا عن محفظة مشاريعها الاستثمارية قيد التنفيذ والمستقبلية وأعمال توسعة المجمعات التجارية القائمة، والتي شملت 23 مشروعًا موزعة على مناطق ومدن المملكة بتكلفة تزيد عن 12 مليار ريال.