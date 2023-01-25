لرحلات سياحية فريدة.. "كروز السعودية" تعلن عن بدء تنفيذ مشروع "سما" لليخوت الفاخرة

ويأتي هذا اليخت الفاخر بمميزات فريدة، من بينها: أنه سيكون بطول 183 مترًا (600 قدم)، ويزن نحو 23.000 طن، ويضم 50 جناحًا فاخرًا لكل منها شرفة خاصة، وعددًا من المطاعم والمناطق الترفيهية المشتركة، ويعتبر أول يخت يُبنى في حوض بناء السفن ماريوتي بإيطاليا يعمل بنظام الوقود المزدوج.. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء وتجهيز اليخت ليدخل المرحلة التشغيلية خلال عام 2026.