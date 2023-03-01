بحضور ولي العهد.. "شريك" يُعلن الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة لثماني شركات بقيمة 192.4 مليار ريال

وشهد الحفل، الذي أقيم بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين الحكوميين بالإضافة إلى رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات القطاع الخاص السعودية الكبرى (شريك) والمنضمة إلى برنامج "شريك"، التوقيع على عدد من الاتفاقيات الإطارية والاتفاقيات لـ (12) مشروعاً سيتم تنفيذها من قبل ثماني شركات، في عدد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وتساهم هذه المشاريع في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وتوطين الصناعات وتحفيز الابتكار وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.