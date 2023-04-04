في جدة.. الشنور يقطع رقبة شاب وفريق طبي ينقذ حياته بتدخل جراحي عاجل

نجح فريق طبي جراحي بمحافظة جدة، في إنقاذ حياة شاب تعرض لقطع حاد في منطقة الرقبة وإجراء تدخل جراحي عاجل استغرق (ساعتين) تكلل بالنجاح.
وقالت "صحة جدة" إن الأطباء في قسم الطوارئ بمستشفى الليث العام تمكنوا من إنقاذ حياة شاب بعد تعرضه إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، و ذلك نتيجة نزف جرح غائر في الرقبة إثر تعرضه للإصابة بآلة حادة (شنور).
وأضافت: على الفور تم التعامل مع الحالة من قبل الفريق الطبي بوصفها حالة حرجة، وتمت إجراءات الإنعاش بالطوارئ و التدخل الجراحي العاجل لإيقاف النزيف الحاد وإصلاح الأنسجة المتهتكة و تركيب قسطرة وريدية مركزية و عمل فتح على أحد الأوردة لنقل الدم والمحاليل الوريدية.
وأشارت "صحة جدة" إلى أنه تم التواصل مع مركز وزارة الصحة "937" لحالات إنقاذ الحياة والذي يُعد أحد منظومات وزارة الصحة ويُعنى بالخدمات الصحية.
وتعافى المريض من حالة الهبوط الحاد بالدورة الدموية و إفاقته من جهاز التنفس الصناعي بعد تعافي علاماته الحيوية، وحالته مستقرة و يخضع للعلاج في أقسام التنويم من قبل الفرق الطبية والتمريضية لحين تماثله التام للشفاء وخروجه من المستشفى.
يذكر أن عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى الليث العام خلال العام الماضي 2022 بلغ 48,557 مراجعاً ، في حين بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ 94,024 مراجعاً ، كما بلغ عدد العمليات الجراحية خلال الفترة نفسها 803 عمليات، و عدد جراحات اليوم الواحد 263 عملية.