في جدة.. الشنور يقطع رقبة شاب وفريق طبي ينقذ حياته بتدخل جراحي عاجل

يذكر أن عدد مراجعي العيادات الخارجية بمستشفى الليث العام خلال العام الماضي 2022 بلغ 48,557 مراجعاً ، في حين بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ 94,024 مراجعاً ، كما بلغ عدد العمليات الجراحية خلال الفترة نفسها 803 عمليات، و عدد جراحات اليوم الواحد 263 عملية.