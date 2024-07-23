"التسعير الذاتي".. "الزعاق": منخفض الهند يكون معتدلاً في البداية ثم تتنامى حرارته مع تحركه

ولفت إلى أن منخفض الهند الموسمي تكون رياحه معتدلة في بدايتها، ثم تتنامى بالتسعير الذاتي بالتحرُّك، وتتزحزح من بين العراق والكويت إلى المملكة، مشيراً إلى أن الحرارة والرياح تنتقلان من مكان الضغط العالي إلى المنخفض، والرياح دائمة الهبوب لتبديل وتدوير الأجواء وتخصيب الأرض.. فالرياح لا تحرّك الجبال؛ لكنها تلعب بالرمال وتشكّلها كما تشاء.