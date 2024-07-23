"التسعير الذاتي".. "الزعاق": منخفض الهند يكون معتدلاً في البداية ثم تتنامى حرارته مع تحركه
كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ عن التأثير المتوقع لمنخفض الهند، الذي يبدأ بين الكويت والعراق ويتحرّك للمملكة.
وقال "الزعاق"؛ إن حرارة الشمس هي حرارة المحيط المحلي التي يسبّبها شعاع الشمس، والتي يكسر حدّتها الظل والغبار والرطوبة، وتختلف عن الحرارة التي تسبّبها المرتفعات والمنخفضات الجوية، مثل منخفض الهند الموسمي الذي يأتي في عز القيظ، وتسمى رياح السموم.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أن الأجواء إذا كانت صافية وهبّت الأجواء الحارة، فإن درجات الحرارة تصل إلى أعلى معدلاتها.
ولفت إلى أن منخفض الهند الموسمي تكون رياحه معتدلة في بدايتها، ثم تتنامى بالتسعير الذاتي بالتحرُّك، وتتزحزح من بين العراق والكويت إلى المملكة، مشيراً إلى أن الحرارة والرياح تنتقلان من مكان الضغط العالي إلى المنخفض، والرياح دائمة الهبوب لتبديل وتدوير الأجواء وتخصيب الأرض.. فالرياح لا تحرّك الجبال؛ لكنها تلعب بالرمال وتشكّلها كما تشاء.