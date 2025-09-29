نائب أمير منطقة مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز

كما حضر الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء.