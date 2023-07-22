عالِم سعودي يؤلِّف كتابًا عن الفيروسات.. وقُراء يصفونه: "مرجع رائع ومُبسَّط"

وأضاف: من هنا جاءت فكرة كتابة كتاب عن الفيروسات بشكل مُبسَّط ومفهوم، ويسهل استيعابها من قِبل الطلاب والطالبات، ويحتوي على المعلومات الواجب معرفتها عن الفيروسات، مع التركيز على الفيروسات الموجودة في السعودية، مثل فيروس حمى الضنك.