آل مجثل: عسير تتصدر إنتاج العسل في المملكة بـ20% ودعم حكومي يتجاوز 73 مليون ريال

وأوضح آل مجثل أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على سلالة النحل البلدي وتعزيز إنتاجيته، إلى جانب دعم منتجي العسل المحليين وزيادة فرص العمل في هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن المركز سيسهم في توفير منتجات النحل على مدار العام دون الحاجة إلى الاستيراد، مما يعزز الأمن الغذائي ويدعم التنمية الريفية المستدامة.