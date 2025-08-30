آل مجثل: عسير تتصدر إنتاج العسل في المملكة بـ20% ودعم حكومي يتجاوز 73 مليون ريال

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل أن المنطقة تتصدر إنتاج العسل السعودي بنسبة تتجاوز 20%، ويعمل فيها أكثر من عشرة آلاف نحال سعودي، بدعم حكومي يقارب 73 مليون ريال.
جاء ذلك خلال زيارة فريق الوزارة لمشروع إنشاء محطات تربية ملكات النحل وإنتاج الطرود بمحافظة النماص، الذي يُعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى أكثر من 72%.
وأوضح آل مجثل أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على سلالة النحل البلدي وتعزيز إنتاجيته، إلى جانب دعم منتجي العسل المحليين وزيادة فرص العمل في هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن المركز سيسهم في توفير منتجات النحل على مدار العام دون الحاجة إلى الاستيراد، مما يعزز الأمن الغذائي ويدعم التنمية الريفية المستدامة.
وأكد أن الدولة، حفظها الله، تولي قطاع العسل عناية كبيرة عبر برامج معرفية ومشاريع تنموية، من بينها هذا المشروع الذي سيوفر منتجات متنوعة من النحل، وعلى رأسها العسل البلدي الطبيعي المعروف بجودته العالية وسمعته المميزة محلياً وعالمياً.