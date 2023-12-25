عنوانها الهطولات والرياض حاضرة.. 10 مناطق على موعد مع حالة تقلبات جوية تبدأ غدًا وتستمر للسبت

وتتأثر منطقة المدينة المنورة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من مساء غد وحتى يوم الخميس وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس، وذلك على (المدينة المنورة، المهد، الحناكية، خيبر، العلا، وادي الفرع)، بينما تتأثر محافظات المنطقة (ينبع، العيص، بدر) اعتباراً من غد وحتى الخميس، بينما تتأثر منطقة حائل بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة اعتباراً من مساء غدٍ وحتى يوم الجمعة, وتزداد شدتها يومي الأربعاء والخميس على محافظات (حائل، الغزالة, الشملي، الحائط، الشنان، بقعا، سميراء، السليمي، موقق) ومنطقة القصيم (بريدة ،عنيزة، البكيرية، الأسياح، رياض الخبراء، عقلة الصقور، البدائع، الرس، النبهانية، ضرية المذنب، عيون الجواء، الشماسية) اعتباراً من مساء غدٍ وحتى يوم السبت، ومنطقة تبوك (أملج، تيماء) يومي الأربعاء والخميس، في حين تشهد محافظات المنطقة ذاتها (تبوك، حقل، البدع، ضباء، الوجه) بهطول أمطار متوسطة يومي الأربعاء والخميس.