"غلام" يدعو للالتزام بالبيانات المناخية عند إعداد مشاريع البنى التحتية

دعا الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، الجهات المعنية للالتزام بالاستفادة من البيانات التاريخية المتوفرة في قاعدة البيانات الوطنية بالمركز والدراسات والتقارير المناخية التي يصدرها، وذلك قبل تنفيذ مشاريع البنى التحتية.
وأوضح أهمية ذلك في ضمان استمراريتها واستدامتها وعدم تعرضها للمخاطر الناتجة عن الظواهر الجوية المختلفة مستقبلًا، خصوصًا في ظل ما تشهده المملكة من متغيرات مناخية وظواهر جوية شديدة، وما تشير إليه التقارير المناخية من زيادة شدتها في المرحلة المقبلة.
وبيّن "غلام" أن ما تعرضت له بعض مشاريع البنى التحتية نتيجة الأمطار الغزيرة التي أثرت على عدد من مناطق المملكة مؤخرًا، يؤكد أهمية الالتزام بالاستفادة من هذه البيانات والتقارير التي يصدرها المركز، ويعد ذلك التزامًا بنظام الأرصاد في هذا الخصوص.
وأكد التزام المركز الوطني للأرصاد بمراقبة الظواهر الجوية ومساندة الجهات المعنية العاملة ميدانيًّا وتزويدها بكافة المعلومات والتنسيق المستمر معها على مدار الساعة وفقًا لآلية التعامل مع الظواهر الجوية.