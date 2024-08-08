"غلام" يدعو للالتزام بالبيانات المناخية عند إعداد مشاريع البنى التحتية

وبيّن "غلام" أن ما تعرضت له بعض مشاريع البنى التحتية نتيجة الأمطار الغزيرة التي أثرت على عدد من مناطق المملكة مؤخرًا، يؤكد أهمية الالتزام بالاستفادة من هذه البيانات والتقارير التي يصدرها المركز، ويعد ذلك التزامًا بنظام الأرصاد في هذا الخصوص.