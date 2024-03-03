"مقيض وقرنسة ونقلة الطير".. شاهد حكاية "الصقارة" في الجوف بين عشق وقنص

ويلتقي عشاق الصقور بشكل يومي في مكان يسمى "مدعى الطيور"، ويحتاج ذلك إلى حمام و"ملواح" من أجل الحفاظ على لياقة الصقر والرفع من كفاءة أدائه، وتشتهر عدة مواقع على مستوى منطقة الجوف بأنها أمكنة لتجمع الصقارين خلال الموسم، مثل موقع (مدعى الصقور) شرق سكاكا، حيث يلتقون لممارسة هوايتهم ونقل هذا التراث للناشئة والشباب، كما يتطلعون لإقامة مهرجانات خاصة بالطيور في المنطقة.