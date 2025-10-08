بجهود فريق طبي متكامل.. إنقاذ شاب عقب غيبوبة استمرت شهرًا كاملًا في مدينة الملك سعود الطبية

في مشهدٍ يجسّد التكامل والعطاء الإنساني، نجح فريق طبي متكامل في مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 16 عامًا، بعد أن تعرّض لحادث انقلاب مركبة نتجت عنه إصابات متعددة وخطرة شملت نزيفًا في الرأس والصدر والبطن، وتهشّمًا في عظام الوجه والفكين، ودخوله في غيبوبة تامة بنسبة وعي 3/15، وهي من أدنى درجات الوعي المسجّلة طبيًا.