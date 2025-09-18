جمعية عيوني: اليوم الوطني ملحمة تاريخية ونهضة متجددة في ظل قيادة حكيمة

أما المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ صالح العطيفي، فأشار أن اليوم الوطني مناسبة تجسد وحدة الصف وتعكس عمق التلاحم بين القيادة والشعب، مضيفًا أن القطاع غير الربحي حظي بدعم استثنائي تُوّج بإنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي عزز قدرات الجمعيات ورفع كفاءتها. وبيّن أن جمعية عيوني تُعد نموذجًا بارزًا لهذا التمكين، حيث قدمت خدمات وقائية وعلاجية متخصصة في صحة العيون استفاد منها منذ تأسيسها عام 2020م أكثر من 74 ألف مستفيد، وتميزت بنيل شهادة الآيزو في الجودة، واعتماد "المنظمة الموثوقة"، وتسجيلها نسبة 98% في الحوكمة، وأخيرًا موافقة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على عملها الخارجي في مجال صحة العيون، الأمر الذي سيرسخ حضورها محليًا ويعزز مكانتها إقليميًا، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله عز وجل أولًا، ثم بفضل شركاء الجمعية في القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات المانحة، ورجال الأعمال.