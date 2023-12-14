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بدءًا من يناير.. سفارة المملكة بماليزيا للمواطنين القادمين: طريقتان لـ"بطاقة الوصول الرقمية"
نوهت بالتعليمات الجديدة لإدارة الهجرة الماليزية وقالت: لمرة واحدة قبل الوصول بـ3 أيام
نوهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى ماليزيا، بأهمية تعبئة المواطنين القادمين إلى ماليزيا لبطاقة الوصول الرقمية بدءًا من أول يناير المقبل، مشيرة إلى طريقتين للتعبئة.
وأوضحت السفارة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "بناء على التعليمات الجديدة الصادرة من إدارة الهجرة الماليزية، تأمل السفارة من المواطنين الكرام القادمين إلى ماليزيا تعبئة بطاقة الوصول الرقمية (MDAC) لمرة واحدة قبل الوصول بثلاثة أيام.
وأبأنت أن هذا الإجراء يتم من خلال الرابط: "https://imigresen-online.imi.gov.my"، أو من خلال الباركود؛ وذلك اعتبارًا من تاريخ (1) يناير 2024م.