بدءًا من يناير.. سفارة المملكة بماليزيا للمواطنين القادمين: طريقتان لـ"بطاقة الوصول الرقمية"

نوهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى ماليزيا، بأهمية تعبئة المواطنين القادمين إلى ماليزيا لبطاقة الوصول الرقمية بدءًا من أول يناير المقبل، مشيرة إلى طريقتين للتعبئة.