"الجلاجل" لرائدي الفضاء السعوديين: قلوبنا معكم ونتمنى لكم التوفيق

عبّر وزير الصحة فهد الجلاجل؛ عن فخره واعتزازه باللحظات الأولى لانطلاق رائدَي الفضاء السعوديَّيْن علي القرني، وريانة برناوي، في رحلتهما على متن المركبة فالكون 9.
وقال عبر حسابه في تويتر: لحظات فخر واعتزاز نعيشها مع أبطالنا في رحلتهم #نحو_الفضاء، قلوبنا معهم، ونتمنى لهم التوفيق وتصحبهم الصحة ويعودون إلى أرض الوطن بالسلامة والنجاح.
وكان قد انطلق رائدا الفضاء السعوديان "ريانة" و"علي"، في رحلتهما التاريخية إلى الفضاء على متن المركبة "دراغون" في مهمة علمية، مستقرها محطة الفضاء الدولية التي تبعد عن سطح الأرض بنحو 420 كم، وسط متابعة من الجماهير السعودية بفخر واعتزاز بأبناء الوطن.
يأتي ذلك في رحلة استكشافية علمية، ستحقق أثرًا إيجابيًّا، يسهم في خدمة البشرية.