"الجلاجل" لرائدي الفضاء السعوديين: قلوبنا معكم ونتمنى لكم التوفيق

وكان قد انطلق رائدا الفضاء السعوديان "ريانة" و"علي"، في رحلتهما التاريخية إلى الفضاء على متن المركبة "دراغون" في مهمة علمية، مستقرها محطة الفضاء الدولية التي تبعد عن سطح الأرض بنحو 420 كم، وسط متابعة من الجماهير السعودية بفخر واعتزاز بأبناء الوطن.