"معهد خادم الحرمين للحج والعمرة" يدعو الباحثين لتقديم أبحاثهم العلمية في "الملتقى الـ24"

دعا معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى الباحثين والمهتمين من جميع القطاعات لتقديم ملخصات أبحاثهم العلمية في الملتقى العلمي الـ24 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة؛ الذي سيُقام هذا العام تحت شعار "التَّميُّز في النقل وإدارة الحشود" .
وبيّن المعهد أن آخر موعد لاستقبال الملخصات العلمية سيكون -بمشيئة الله تعالى- يوم الاثنين الموافق 20 / 3 / 1446هـ، فيما سيكون آخر موعد لاستقبال الأوراق العلمية الكاملة يوم الاثنين الموافق 18 / 04 / 1446هـ.
وأفاد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، بأن الملتقى سيناقش أربعة محاور تتمثل في: التخطيط الاستراتيجي للنقل وإدارة الحشود، وكذلك النظم والتقنيات الحديثة في النقل وإدارة الحشود، إلى جانب الممارسات المستدامة في النقل وإدارة الحشود، بالإضافة إلى تعزيز الصحة والسلامة في إدارة الحشود.