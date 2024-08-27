"معهد خادم الحرمين للحج والعمرة" يدعو الباحثين لتقديم أبحاثهم العلمية في "الملتقى الـ24"

وأفاد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، بأن الملتقى سيناقش أربعة محاور تتمثل في: التخطيط الاستراتيجي للنقل وإدارة الحشود، وكذلك النظم والتقنيات الحديثة في النقل وإدارة الحشود، إلى جانب الممارسات المستدامة في النقل وإدارة الحشود، بالإضافة إلى تعزيز الصحة والسلامة في إدارة الحشود.