آل مرغلاني ينعون عميدهم اللواء كمال بن سراج الدين مرغلاني

ببالغ الحزن والأسى، ينعى آل مرغلاني فقيدهم اللواء الركن كمال بن سراج الدين مرغلاني، الذي وافته المنية عصر يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024 عن عمر يناهز 91 عامًا.
الفقيد، الذي يُعد أحد رجال الوطن البارزين، قدم خلال مسيرته الحافلة العديد من الإنجازات، حيث شغل عدة مناصب قيادية، كان من أبرزها منصب مساعد مدير الأمن العام، كما شغل عضوية مجلس الشورى لثلاث دورات متتالية، وكان أيضًا مديرًا عامًا للدفاع المدني.
سيتم استقبال العزاء في الفقيد بمدينة جدة، خلال الأيام: الأحد والاثنين والثلاثاء (13-15 أكتوبر)، ويمكن تقديم واجب العزاء عبر الأرقام التالية:
• عصام: 0506655736
• علاء: 0563366661
• محمد: 0567777076
• سراج: 0546644447
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.