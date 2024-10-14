آل مرغلاني ينعون عميدهم اللواء كمال بن سراج الدين مرغلاني

الفقيد، الذي يُعد أحد رجال الوطن البارزين، قدم خلال مسيرته الحافلة العديد من الإنجازات، حيث شغل عدة مناصب قيادية، كان من أبرزها منصب مساعد مدير الأمن العام، كما شغل عضوية مجلس الشورى لثلاث دورات متتالية، وكان أيضًا مديرًا عامًا للدفاع المدني.