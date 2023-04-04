عملية الساعات الـ4 تنهي معاناة مريض من صعوبة في التنفس بنجران

وقالت الصحة في نجران: إن أطباء القلب في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك خالد، قاموا بعمل الفحوصات السريرية اللازمة التي أكدت أن المريض يعاني من ضيق شديد في الصمام التاجي، وارتجاع شديد في الصمام الأورطي، وارتجاف أذيني بسبب روماتيزم القلب؛ مما تَقرر معه إجراء تدخل جراحي عاجل لتوسيع الجذع الأورطي باستخدام رقعة صناعية حتى تسمح بزرع صمام يتناسب حجمه مع كتلة جسم المريض، إضافة إلى تبديل الصمام التاجي والصمام الأورطي.