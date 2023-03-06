رئاسة الحرمين تستبدل القطع المطرزة حول الحجر الأسود والركن اليماني

أنهت وكالة شؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استبدال القطع المطرزة المحيطة بالحجر الأسود، والركن اليماني، (الكينار) وإبدالها بقطع مطرزة بخيوط القصب الذهبي، وقام بعملية التبديل (6) أشخاص من أمهر الخياطين بالمجمع، وتم تغيير الكيناران خلال 20 يومًا بمعدل 10 أيام لكل كينار.
جاء ذلك مراعاةً لتزايد أعداد الطائفين، وعدم مضايقتهم في السلام على الحجر الأسود والركن واليماني.
وقال وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد الحازمي: كينارات الحجر الأسود والركن اليماني يتم تطريزها وفق أعلى معايير الجودة، وبأحدث التقنيات المستخدمة في التطريز الآلي (ماكينة تاجيما).
وأضاف: يتم استخدام خيوط القصب ذات اللون الذهبي في عملية التطريز للكينارات ليتم بعد ذلك تطريزها على قطعة من قماش الساتان الأسود وفق التصاميم المدخلة لماكينة تاجيما.
وأردف "الحازمي": الإدارة العامة لصيانة ثوب الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام التابعة للوكالة تعمل على المتابعة الميدانية المستمرة لكسوة الكعبة المشرفة ومن ضمنها هذه الكينارات ليتم استبدالها أو معالجتها فور وجود أي ملاحظات.