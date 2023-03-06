رئاسة الحرمين تستبدل القطع المطرزة حول الحجر الأسود والركن اليماني

أنهت وكالة شؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استبدال القطع المطرزة المحيطة بالحجر الأسود، والركن اليماني، (الكينار) وإبدالها بقطع مطرزة بخيوط القصب الذهبي، وقام بعملية التبديل (6) أشخاص من أمهر الخياطين بالمجمع، وتم تغيير الكيناران خلال 20 يومًا بمعدل 10 أيام لكل كينار.