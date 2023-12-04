وفد "الولاية على أموال القاصرين" يطلع على تجربة مكتب الوصي العام في سنغافورة

زار مساعد رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للخدمات المشتركة الدكتور إبراهيم الصفيان, والوفد المرافق له, مكتب الوصي العام (PTO) بجمهورية سنغافورة، لتبادل المعلومات والخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات الدولية في مجال الولاية على الأموال، وأساليب حفظ وإدارة واستثمار هذه الأموال.
وقدّم الوصي العام السنغافوري فرانسيس إن جي لرئيس وأعضاء الوفد، نبذة تعريفية عن مكتب الوصاية، معرفاً بالفئات المشمولة تحت مظلة المكتب، وكيفية التعامل مع القاصرين حسب كل فئة عمرية، وآلية تسليم الأموال للقاصر بعد بلوغ سن الرشد، كما استعرض البرامج المساندة التي يقدمها مكتب الوصي العام بجمهورية سنغافورة وجميع الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر المنصات الرقمية التابعة لمكتب الوصي العام.
وقدم الدكتور "الصفيان" نبذة تعريفية عن نشأة هيئة الولاية واختصاصاتها, مبينًا أساليب الرصد والحفظ وطرق إدارة وتنمية أموال المستفيدين وآلية تسليم المال بعد بلوغ سن الرشد، مؤكداً أن الهيئة تحظى باهتمام ودعم من مقام القيادة الرشيدة.