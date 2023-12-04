وفد "الولاية على أموال القاصرين" يطلع على تجربة مكتب الوصي العام في سنغافورة

وقدّم الوصي العام السنغافوري فرانسيس إن جي لرئيس وأعضاء الوفد، نبذة تعريفية عن مكتب الوصاية، معرفاً بالفئات المشمولة تحت مظلة المكتب، وكيفية التعامل مع القاصرين حسب كل فئة عمرية، وآلية تسليم الأموال للقاصر بعد بلوغ سن الرشد، كما استعرض البرامج المساندة التي يقدمها مكتب الوصي العام بجمهورية سنغافورة وجميع الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر المنصات الرقمية التابعة لمكتب الوصي العام.