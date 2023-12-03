تشمل 10 آلاف منشأة.. إطلاق مبادرة "وطن أسهل" لرصد المباني المخالفة لاشتراطات ذوي الإعاقة

وأوضحت الأمانة أن المبادرة ستُسهم في تكوين قاعدة بيانات تشمل جميع المنشآت الممتثلة لاشتراطات ذوي الإعاقة، والمباني المخالفة، لمعايير كود البناء السعودي، والوصول الشامل، وشهادة الامتثال، إلى جانب المساهمة في تحفيز المجتمع على التطوع.