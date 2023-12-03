تشمل 10 آلاف منشأة.. إطلاق مبادرة "وطن أسهل" لرصد المباني المخالفة لاشتراطات ذوي الإعاقة

دشنت اليوم وكالة المشاركة المجتمعية بأمانة منطقة الرياض مبادرة "وطن أسهل" والتي سيتم من خلالها رصد المباني الممتثلة لاشتراطات ذوي الإعاقة والتي تتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث سيتم حصر المخالفات لضمان تحسين جودة حياتهم ونشر تحفيز المجتمع للعمل التطوعي وصولاً إلى رياض مزدهرة مستدامة ترتقي بجودة الحياة.
وستشمل المبادرة في مراحلها الأولى عشرة آلاف منشأة في 69 شارع بالعاصمة الرياض وألفي متطوع ومتطوعة سيعملون لأكثر من 200 ألف ساعة.
وتهدف المبادرة إلى دعم امتثال المباني في تطبيق شهادة الامتثال، لتأكيد توفر اشتراطات سلامة حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل وصولهم للمرافق الحيوية، والمساهمة في الحد من نتائج الإعاقة وقيودها، وصولاً إلى توفير بيئة آمنة لأفراد المجتمع المعاقين، لممارسة حياتهم بطريقة طبيعية.
وأوضحت الأمانة أن المبادرة ستُسهم في تكوين قاعدة بيانات تشمل جميع المنشآت الممتثلة لاشتراطات ذوي الإعاقة، والمباني المخالفة، لمعايير كود البناء السعودي، والوصول الشامل، وشهادة الامتثال، إلى جانب المساهمة في تحفيز المجتمع على التطوع.
يُذكر أن مبادرة التطوع البلدي "وطن أسهل"، تأتي في إطار جهود الأمانة في الارتقاء بالخدمات البلدية، وتعزيز البيئة العمرانية الممتثلة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وصولاً إلى مجتمع حيوي نابض بالحياة.