مدير تعليم الطائف يكشف سبب تدريس اللغة الصينية.. ويؤكد: نُطبِّق سياسة الباب المفتوح

أكد مدير إدارة تعليم الطائف، الدكتور فهد بن ماجد الشريف، اهتمام وزارة التعليم بجودة تدريس اللغة الصينية؛ لكونها أصبحت اللغة التي تقدمها الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا بوصفها لغة أساسية في المدارس والجامعات.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالطائف مساء أمس الاثنين مع مدير تعليم المحافظة، وذلك ضمن اللقاءات الدورية التي ينظمها الفرع مع مديري الجهات والمسؤولين في ظل العلاقة التفاعلية مع الإعلام والمجتمع.
وشهد اللقاء جمع من الصحفيين والمثقفين، ورحب في بدايته مدير الفرع عطا الله الجعيد بمدير التعليم والحضور مستعرضًا السيرة الحافلة بمنجزات الضيف، ثم فُتحت النقاشات عن الخطط والمشاريع التنموية التي تحققت خلال الأعوام القليلة الماضية في هذا القطاع، بدءًا من النماذج التصميمية الجديدة للمدارس، ومنصة مدرستي، وخطط الاستثمار وترشيد الإنفاق والبرامج التربوية، ومحاربة الأفكار المتطرفة، ونشر ثقافة التطوع، ومعالجة جوانب القصور.
ولفت "الشريف" خلال اللقاء إلى أنه يُطبِّق سياسة الباب المفتوح، ويرحب بكل الآراء المختلفة لتعزيز الإيجابيات، ومعالجة السلبيات.. موجهًا دعوته لكل وسائل الإعلام للوقوف على النماذج التصميمية الجديدة للمدارس بالطائف، التي سبقت كل الدول المتقدمة كأمريكا وأوروبا، منها وجود مدارس بدورات مياه وفناءات خاصة مستقلة في كل فصل تعليمي.. كاشفًا أن أسباب بعض حالات التكدس في الفصول الدراسية تعود للنمو السكاني السريع في المخططات الجديدة للإسكان، وغير ذلك. وهناك خطط تعمل عليها وزارة التعليم لاستيعاب هذه المشكلة.
وأكد أن هناك توجهًا كبيرًا لتوسيع دائرة استثمارات تعليم الطائف في القطاع الأهلي ؛بما يرفع جودة التعليم. وتحدث عن مجالات الخصخصة والتوظيف والشراكات الناجحة مع الجامعة ووزارة الثقافة ووزارة الرياضة في تكاملية الأدوار ودعم الجهود.. مشيرًا إلى أن هناك لقاءً مفتوحًا سيطلقه قريبًا مع المعلمين والمعلمات؛ للوقوف على أبرز آرائهم ومقترحاتهم ومطالباتهم.
وفي نهاية اللقاء قدَّم مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالطائف درعًا تقديرية لمدير التعليم شاكرًا له تلبية الدعوة لعقد هذا اللقاء، ثم التُقطت الصور التذكارية مع الحضور.