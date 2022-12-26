مدير تعليم الطائف يكشف سبب تدريس اللغة الصينية.. ويؤكد: نُطبِّق سياسة الباب المفتوح

ولفت "الشريف" خلال اللقاء إلى أنه يُطبِّق سياسة الباب المفتوح، ويرحب بكل الآراء المختلفة لتعزيز الإيجابيات، ومعالجة السلبيات.. موجهًا دعوته لكل وسائل الإعلام للوقوف على النماذج التصميمية الجديدة للمدارس بالطائف، التي سبقت كل الدول المتقدمة كأمريكا وأوروبا، منها وجود مدارس بدورات مياه وفناءات خاصة مستقلة في كل فصل تعليمي.. كاشفًا أن أسباب بعض حالات التكدس في الفصول الدراسية تعود للنمو السكاني السريع في المخططات الجديدة للإسكان، وغير ذلك. وهناك خطط تعمل عليها وزارة التعليم لاستيعاب هذه المشكلة.