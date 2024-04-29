تقرير "الرؤية" لـ 2023 يكشف عن رضا مستفيدي الخدمات العدلية بـ 97%

وأشار التقرير إلى أن المنظومة العدلية في المملكة شهدت تطورًا شموليًا، حيث تجاوزت الحلول التقليدية في معالجة التحديات، برقمنة وأتمتة الخدمات العدلية؛ محققة بذلك نسبة إنجاز عالية في مؤشرات تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتقدمًا ملموسًا في نسبة رضا المستفيدين من الخدمات العدلية.