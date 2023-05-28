"أمير القصيم" يرعى حفل تخريج أكثر من 4000 خريج وخريجة من كليات التقنية والمعاهد

رعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم اليوم، حفل تخريج أكثر من 4000 خريج وخريجة من كليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبد الرحمن الوزان، وذلك في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة.
وهنأ أمير القصيم خلال الحفل الخريجين والخريجات من مختلف الكليات والمعاهد التدريبية والتقنية، واصفًا بأن مشاركته فرحة الخريجين والخريجات بأنها من أسعد اللحظات، كونها مناسبة يفخر بحضورها لقطف ثمار كفاءات وطنية يعتز بها الوطن، وكل مسؤول مخلص.
وأشاد بمبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي من بينها التدريب المنتهي بالتوظيف الذي يحظى بدعم من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ومتابعة من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق جميع الخريجين والخريجات وأن يكونوا أعضاء فاعلين وعقولاً نابغة وأيدي مهرة، في خدمة وطنهم ومجتمعهم، مبديًا اعتزازه بمخرجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال السنوات الماضية، والتي لا تقل أهمية عن باقي المخرجات التعليمية، وأن كثيرًا من خريجي المؤسسة يعملون في جميع المجالات وأصبحوا في الوقت الراهن مسؤولين في خدمة وطنهم.
وكان أمير القصيم شهد مسيرة الخريجين والخريجات في بداية الحفل المعد بتلك المناسبة، تخلله عرض مرئي يحكي مسيرة التدريب التقني والمهني ومخرجات المؤسسة خلال السنوات الماضية.
من جانب آخر قدم مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم المهندس أحمد الحمودي شكره لأمير القصيم، على ما يلقاه التدريب التقني من اهتمام، مشيرًا إلى أن عدد الخريجين والخريجات بلغ أكثر من 4000 خريج وخريجة من مختلف الكليات التقنية والمعاهد، بعد أن تم تأهيلهم وتدريبهم عبر أحدث برامج التدريب والتعليم والمعرفة
.وعبّر الخريج عبد الإله الحربي بدوره، نيابة عن زملائه وزميلاته من متدربي ومتدربات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة القصيم، مثمنين له اهتمامه المستمر بأبنائه الخريجين والخريجات.
وفي نهاية الحفل كرّم أمير القصيم الداعمين والمساهمين في إنجاح البرامج التدريبية والمهنية.