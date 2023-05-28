"أمير القصيم" يرعى حفل تخريج أكثر من 4000 خريج وخريجة من كليات التقنية والمعاهد

وأشاد بمبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي من بينها التدريب المنتهي بالتوظيف الذي يحظى بدعم من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ومتابعة من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق جميع الخريجين والخريجات وأن يكونوا أعضاء فاعلين وعقولاً نابغة وأيدي مهرة، في خدمة وطنهم ومجتمعهم، مبديًا اعتزازه بمخرجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال السنوات الماضية، والتي لا تقل أهمية عن باقي المخرجات التعليمية، وأن كثيرًا من خريجي المؤسسة يعملون في جميع المجالات وأصبحوا في الوقت الراهن مسؤولين في خدمة وطنهم.