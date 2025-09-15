غرفة الشرقية تبحث تطوير الإعلام مع هيئة تنظيم الإعلام

استقبلت غرفة الشرقية وفد هيئة تنظيم الإعلام بالمنطقة الشرقية في مقر الغرفة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات الإعلامية.
واطلع الوفد خلال اللقاء على مهام ودور الهيئة بوصفها الجهة التنظيمية لقطاع الإعلام في المملكة، وجهودها في دعم البيئة الإعلامية وتطويرها بما يتماشى مع التحولات الرقمية التي تشهدها المملكة.
كما بحث الطرفان فرص التعاون في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والمراسم، بما يحقق التكامل ويعزز إبراز الصورة الإيجابية للمنطقة الشرقية على مختلف الأصعدة. وأكد الأستاذ فواز سعيد العتيبي، مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة الشرقية، أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطط الهيئة لتعزيز قنوات التواصل المؤسسي مع شركائها الاستراتيجيين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير قطاع الإعلام ورفع كفاءته كمحفز للتنمية.
وفي ختام الزيارة، ثمّن الجانبان أهمية استمرار التعاون وتبادل التجارب الناجحة، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية وإبراز مكانة المنطقة الشرقية كمركز اقتصادي وإعلامي حيوي.