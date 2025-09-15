غرفة الشرقية تبحث تطوير الإعلام مع هيئة تنظيم الإعلام

كما بحث الطرفان فرص التعاون في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والمراسم، بما يحقق التكامل ويعزز إبراز الصورة الإيجابية للمنطقة الشرقية على مختلف الأصعدة. وأكد الأستاذ فواز سعيد العتيبي، مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة الشرقية، أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطط الهيئة لتعزيز قنوات التواصل المؤسسي مع شركائها الاستراتيجيين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير قطاع الإعلام ورفع كفاءته كمحفز للتنمية.