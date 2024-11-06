ضبط مواطن لاستغلاله الرواسب بتبوك وآخر رعى 20 متن إبل بمواقع محظورة

وأوضحت أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.