باللون الأحمر.. إنذارات "الأرصاد" تغلف 3 مناطق: أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة حتى المساء

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مكة المكرّمة والباحة وعسير؛ لحالة أمطارٍ غزيرة مصحوبة بصواعقَ رعديّة.
وتشمل الحالة التي تستمر في مكة المكرّمة حتى الحادية عشرة صباحاً، محافظة العرضيات، فيما تستمر بعسير حتى الثانية عشرة ظهراً بالبرك والقحمة.
وفي الباحة، تستمر الحالة حتى الحادية عشرة مساءً بكل من: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة.
وتوقّع المركز هطولَ أمطارٍ غزيرة مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة، وانعدامٍ في مدى الرؤية الافقية، وصواعقَ رعديّة، وتساقط بَرَد، وجريان السيول.